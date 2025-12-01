Гора Айгир и хребет Ирендык под Магнитогорском могут стать заповедными

Охранный статус спасет их от разрушения

Власти Башкирии работают над присвоением статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) горе Айгир и хребту Ирендык, расположенных недалеко от Магнитогорска. Инициатива направлена на сохранение уникальных ландшафтов, которые испытывают серьезную нагрузку из-за наплыва туристов, сообщает Башинформ.ру.

Гора Айгир, известная своими живописными скалами-зубцами, является крайне популярным, но уязвимым объектом. Параллельно прорабатывается создание природного парка на хребте Ирендык, в который войдет озеро Талкас. Для спасения мелеющего озера ученые предлагают среди прочего зарыбление его травоядными видами рыб.

Ранее аналогичная попытка придать охранный статус Инзерским зубчаткам не увенчалась успехом из-за отсутствия согласования с Минобороны России.