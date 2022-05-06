Google запретил разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения

Уже оплаченные подписки действительны до конца указанного в приложении срока

Google запретил разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play, сообщается в блоге сервиса.



Решение связано с тем, что платежная система Google Play приостановила работу для пользователей в России с 10 марта 2022. Пользователи не могут покупать приложения, оплачивать подписки или совершать покупки цифровых товаров в приложениях.



Уже оплаченные подписки действительны до конца указанного в приложении периода, по окончании которого они будут отменены.



Разработчикам приложений, которые предоставляют «критически необходимые услуги», Google рекомендует сделать приложение полностью бесплатным.

