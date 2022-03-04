Google приостановил продажи рекламы в России

Запрет распространяется на поисковые страницы и видеохостинг YouTube

«В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация развивается быстро, и мы продолжим делиться обновлениями, когда это будет необходимо»,

— заявила компания.