Компания Google объявила о временном приостановлении продажи онлайн-рекламы в России. Запрет распространяется на рекламу в поисковых страницах и на видеохостинге YouTube и всех внешних партнеров по публикациям, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Google.

«В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация развивается быстро, и мы продолжим делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — заявила компания.
Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью ее технологий.

Напомним, что компания Microsoft приостановила торговлю и услуги в России. Связано это с ситуацией вокруг Украины.