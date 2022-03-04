Компания Google объявила о временном приостановлении продажи онлайн-рекламы в России. Запрет распространяется на рекламу в поисковых страницах и на видеохостинге YouTube и всех внешних партнеров по публикациям, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Google.
«В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация развивается быстро, и мы продолжим делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — заявила компания.
Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью ее технологий.
Напомним, что компания Microsoft приостановила торговлю и услуги в России. Связано это с ситуацией вокруг Украины.
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