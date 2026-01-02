Гонконгский грипп преобладал среди ОРВИ в Челябинской области в конце 2025-го

Также южноуральцев часто сражал парагрипп, аденовирусная и риновирусная инфекции

В конце декабря 2025 года в Челябинской области фиксировался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость обусловлена в основном циркуляцией вирусов гриппа А H3N2, а также парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции. Выявляются и единичные случаи гриппа А H1N1 и В.

За последнюю полную неделю 2025 года зарегистрировано 141,7 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. При этом уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 14,6%.

Гонконгским называют серотип H3N2 вируса гриппа А. Свое название штамм получил после первой крупной вспышки, которая произошла в Гонконге в 1968-1969 годах.

Гонконгский грипп характеризуется острым, часто внезапным началом. Заболевание сопровождается резким подъемом температуры до 39—40°C, сильным ознобом, головной болью в области лба и глазниц, болью и першением в горле, заложенностью носа, ломотой в мышцах и суставах, а также сухим изматывающим кашлем и выраженной слабостью. В текущем сезоне врачи дополнительно отмечают частую жалобу пациентов на острую «простреливающую» боль в ушах и покраснение глаз со слезотечением. Острое состояние обычно длится 3–4 дня, но без лечения может привести к серьезным осложнениям.

Для снижения риска заражения специалисты рекомендуют использовать маски в местах массового скопления людей, тщательно мыть руки и избегать контактов с заболевшими. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.



Из-за подъема заболеваемости ОРВИ среди детей в конце года пришлось в школах вводить ограничение. Так, 119 школ незадолго до каникул были закрыты на карантин или переведены на дистант.