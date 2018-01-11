/ Голубь-драчун атаковал заводчанина в Челябинске

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Боевой голубь застопорил работу в одном из цехов завода в Челябинске. Птица, по словам рабочего, ворвалась на производство. После этого между людьми и крылатым драчуном завязывается «схватка» за хлеб. Голубь не боится людей и дается в руки.
Я стоял и налаживал токарный станок, почти перед самым запуском он резко пролетел мимо головы и сел на стойку станка. Я махнул рукой, но он сделал дрифт вокруг руки и не собирался улетать, потом он спустился на поддон и нарезал круголя по нему, я вынес ему хлеб, дальше все на видео. — рассказал сайту «Первый областной» автор видео Александр Веденьков.
В финале птица сдается и покидает цех.