/ Голубь-драчун атаковал заводчанина в Челябинске

«Пострадавший» снял дерзкую птицу на видео.

Боевой голубь застопорил работу в одном из цехов завода в Челябинске. Птица, по словам рабочего, ворвалась на производство. После этого между людьми и крылатым драчуном завязывается «схватка» за хлеб. Голубь не боится людей и дается в руки.

Я стоял и налаживал токарный станок, почти перед самым запуском он резко пролетел мимо головы и сел на стойку станка. Я махнул рукой, но он сделал дрифт вокруг руки и не собирался улетать, потом он спустился на поддон и нарезал круголя по нему, я вынес ему хлеб, дальше все на видео. — рассказал сайту «Первый областной» автор видео Александр Веденьков.

В финале птица сдается и покидает цех.

