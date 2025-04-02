Голосование за объекты благоустройства начинается 21 апреля

Федеральный проект добавит комфорта в жизнь южноуральцев

С 21 апреля по 12 июня пройдет всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Полпред президента в УрФО Артем Жога призвал регионы округа сосредоточиться на подготовке к этому важному событию.

Артем Жога подчеркнул эффективность проекта в преображении общественных пространств и призвал к максимальному вовлечению граждан в голосование.

«До старта проекта осталось три недели, это время нужно потратить на подготовку к проведению голосования, организацию информационной кампании. Чем качественнее будут проработаны все нюансы, тем больше будет охват жителей, что позволит наиболее точно выбрать объекты для благоустройства», — заявил полпред.

Проголосовать можно будет на платформе zagorodsreda. gosuslugi. ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», а также с помощью волонтеров, работающих в общественных местах. Набор и обучение добровольцев уже начались, заявки принимаются на платформе Добро. рф.