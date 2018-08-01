/ Голосование началось. Лучшего «народного» ведущего выбирают читатели «Первого областного»

Борьба между участниками проекта «Лица» будет идти целый месяц.

Все участники проекта «Лица» достойны работы на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс». Подарить им шанс могут читатели сайта «Первый областной». Достаточно поставить «лайк» в голосовании на лучшего ведущего.

Голосование на сайте 1obl.tv идет по двум номинациям — «Выбор читателей» и «Победитель конкурса». В первой можно проголосовать за любого из 123 участников, приглянувшихся читателям. Во второй же участвуют только прошедшие в следующий тур — 21 потенциальный телеведущий.

С 1-го августа по 7-е сентября на сайте 1obl. tv телезрители сами выберут тех, чьи лица им больше всех понравятся. Также за участников, которых, кстати, будет всего 21, голосуют члены большого жюри (известные журналисты и редакторы Челябинска). Имена победителей будут объявлены в День города Челябинска. Самые яркие участники получат работу мечты на главном областном канале ОТВ или на главном городском канале «Восточный Экспресс». — рассказали сайту «Первый областной» организаторы проекта.

Напомним, что голосовать за понравившегося участника можно только один раз с одного устройства. Если поставить «лайк» не получается, значит, кто-то уже сделал это с вашего компьютера или телефона.

Обе номинации располагаются на одной странице голосования. Чтобы познакомиться с участниками номинации «Победитель конкурса», нужно пролистать всех конкурсантов, претендующих на звание «Выбор читателей».