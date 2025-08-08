Голосование автоматизируют почти на 380 участках в Челябинской области

По поручению губернатора Челябинской области обеспечивается проведение выборов в регионе

Губернатор Алексей Текслер поручил обеспечить легитимность голосования и безопасность избирательных участков в период голосования (12—14 сентября 2025 года).

На выборах в Заксобрание Челябинской области процесс голосования частично автоматизируют — 378 избирательных участков оснастят КОИБами, комплексами обработки избирательных бюллетеней, сообщает пресс-центр облизбиркома.

Большую часть КОИБов получат Челябинск и Магнитогорск — 160 и 88 соответственно. Также комплексы будут установлены в ряде участков Копейска, Миасса и Златоуста.

«В общей сложности в регионе будет задействовано 378 КОИБов, что составляет 16% от общего числа избирательных участков», — уточнили в облизбиркоме.

Напомним, КОИБ сканирует бюллетени, распознает волеизъявление избирателей, подсчитывает голоса и формирует итоговый протокол для участковых комиссий. При этом не только сокращается время подсчета, но и сводится к минимуму возможность ошибок, так как исключается человеческий фактор. Тайна голосования сохраняется, так как КОИБ не подключен к интернету.

«Перед началом голосования все комплексы будут приведены в рабочее состояние, а члены участковых избирательных комиссий пройдут соответствующее обучение», — рассказали в облизбиркоме.

Для избирателя процедура не меняется: он получает бюллетень, расписывается в списке, делает выбор и опускает бумагу в КОИБ вместо стандартного ящика для голосования.