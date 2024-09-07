Голос каждого человека в день выборов имеет значение

Челябинские артисты пришли на избирательный участок всей семьей

Артисты Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки пришли на избирательный участок в школе № 109. Исполнитель ведущих балетных партий Алексей Сафронов и его супруга, заслуженная артистка Челябинской области Екатерина Хомкина-Сафронова отдали свои голоса в этот значимый для области день.

«Мы каждый раз ходим на выборы, потому что считаем, что каждый голос важен, и те люди, которые думают, что от них ничего не зависит и не идут на выборы, я считаю, очень ошибаются», — говорит Екатерина Хомкина-Сафронова.

На избирательный участок артисты пришли вместе с ребенком, чтобы личным примером показать подрастающему поколению ценность дня выборов.

«Ребенку мы тоже объясняем, почему это нужно делать. Мы живем в этой стране, и мы в ответе за нее, потому что выбираем наших лидеров. Казалось бы, один-два человека, а там уже и тысяча, и миллион... Голос каждого определяет будущую жизнь страны, мы едины, потому каждый голос важен. Приходите все на выборы!»— отмечает заслуженная артистка.

Представители искусства уверены, что от того, кто управляет областью, зависит развитие культурной составляющей региона.