Штормовое предупреждение: жителям Челябинской области сообщили о резком ухудшении погоды

Гидрометцентр прогнозирует мокрый снег, гололед и изморозь

Челябинский Гидрометцентр разослал экстренное предупреждение жителям региона об ухудшении погодных условий. Так, сегодня днем, 1 февраля, и ночью 2 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается отложение изморози, гололеда и мокрого снега на проводах, местами сильное.

«Ветер юго-западный, днем 6—11 метров в секунду, местами порывы до 18. Ночью ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду», — добавляют в Гидрометцентре.

В связи с этим ГУ МЧС России по Челябинской области выпустило рекомендации для органов исполнительной власти в муниципалитетах.

«Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования „повышенная готовность“ и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — сообщили в ведомстве.

Также в соответствии с погодными условиями на региональных трассах будет организовано дежурство ответственных лиц и круглосуточная работа спецтехники — об этом рассказали в Миндортрансе Челябинской области.