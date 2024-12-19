Гололед и гололедица: что опаснее?

Как вести себя при этих природных явлениях, разъяснило МЧС

С наступлением низких температур в прогнозах погоды мы видим такие термины, как «гололед» и «гололедица». В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, что они означают и как вести себя, если синоптики предупредили о гололеде.

Гололед — это обледенение больших участков вертикальных и горизонтальных поверхностей толстым слоем льда. Причина: выпадение осадков на охлажденную поверхность.

При гололеде рекомендуемая скорость движения транспорта — 30—40 километров в час.

Гололедица возникает на дорогах и тротуарах, когда вода замерзает при колебаниях температуры. Обледенение происходит частично, слой льда тонкий.

Водителям транспорта рекомендуется ехать со скоростью не выше 60—70 километров в час.