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Дубровский сделал реверанс общественности за помощь в решении вопроса Томинского ГОКа

Дубровский сделал реверанс общественности за помощь в решении вопроса Томинского ГОКа
ГОК , Борис Дубровский , помощь , компромисс
23.12.2016 14:44:55

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Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

По словам губернатора, в проблемной ситуации был найден разумный компромисс.

В Челябинске состоялось последнее в 2016 году совещание по вопросу Томинского ГОКа. На нем представители РМК и Борис Дубровский подвели итоги развития ситуации. Губернатор назвал мнение общественности важным фактором в решение проблемы.

По словам президента РМК Всеволода Левина, добыча угля на Коркинского разрезе завершится в 2018 году. Сразу после этого будет начата активная фаза реализации проекта ликвидации. В настоящее время сотрудников готовят к переобучению, чтобы в дальнейшем они работали на объектах рекультивации и Томинского ГОКа. Губернатор попросил представить программу этих мероприятий к следующему совещанию, а также сделал реверанс в сторону общественности, которая не осталась равнодушной к важной проблеме.

— Именно мнение общественности позволило нам прийти к компромиссу в вопросе строительства Томинского ГОКа. Проект удалось существенно изменить, уйти от главных экологических рисков — инвестор отказался от гидрометаллургического производства на будущем предприятии, от строительства объектов складирования отходов. Более того, нам удалось найти решение другой наболевшей проблемы — рекультивации Коркинского разреза, — отметил Борис Дубровский.

Отметим, что губернатор также поручил рассмотреть вопрос создания базы для подготовки рабочих кадров для нового предприятия на базе Коркинского профессионального колледжа.

Фото: gubernator74.ru

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