«Год серьезных испытаний»: Алексей Текслер обратился к депутатам Заксобрания

Губернатор открыл встречу темой СВО и помощи южноуральским бойцам

25 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер начал обращение к депутатам Законодательного собрания. Первой темой его выступления стала специальная военная операция, передает корреспондент ИА «Первое областное». Глава региона обратил внимание на поддержку жителей Челябинской области и сохранение всех мер поддержки, несмотря на серьезные испытания и вызовы.

Алексей Текслер каждый год озвучивает перед парламентариями итоги года и основные направления развития региона на будущее.

Начало специальной военной операции — серьезные испытания для всех, но Челябинская область выстояла и продолжает свое развитие. Таков первый посыл в обращении губернатора. Алексей Текслер попросил присутствующих в зале поприветствовать аплодисментами героев СВО.

«Важнейшей задачей на сегодня остается оказание всесторонней помощи нашим военнослужащим, мобилизованным, добровольцам — всем тем, кто находится на линии фронта», — озвучил Алексей Текслер.

Губернатор рассказал не только о поддержке военнослужащих, но и их семей. Также он рассказал о помощи подшефным территориям Донбасса. В Ясиноватой и Волновахе жители региона участвуют в восстановлении социальных объектов. Южноуральцы не прекращают поставки гуманитарной помощи в освобожденные территории.