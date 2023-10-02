Год кормления грудью на 7% снижает риск развития онкологии

В прошлом году в Челябинской области было почти две тысячи случаев рака молочной железы

В Челябинской области объявлена неделя борьбы с раком молочной железы. Сегодня это один из самых хорошо поддающихся лечению видов онкологии, поэтому очень важно поймать его на ранней стадии, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Для раннего выявления рака женщины должны регулярно посещать гинеколога и терапевта, обследовать молочные железы на УЗИ-аппарате или маммографе.

«Скрининговая маммография проводится не по поводу жалоб или уже появившихся симптомов заболевания, а для профилактической диагностики. Делать ее нужно обязательно, даже если женщину ничего не беспокоит», — говорит заведующий отделением опухолей молочной железы ЧОКЦОиЯМ Олег Терешин.

Один раз в месяц женщине нужно проводить самообследование молочных желез. Непонятные выделения из сосков, которые не связаны с лактацией, деформация контуров молочной железы, появление уплотнения — повод обратиться к терапевту или гинекологу по месту жительства.

В 2022 году на Южном Урале выявили 1966 случаев рака молочной железы, большинство из них — на ранних стадиях (31% — на I, 37,4% — на II).





Основным источником развития злокачественной опухоли молочной железы является эпителий протоков. Повысить устойчивость к его мутациям помогает грудное вскармливание. Один год кормления грудью снижает риск развития рака примерно на 7%.

Между тем на Южном Урале при поддержке губернатора Алексея Текслера, областного правительства и Минздрава реализуется уникальная для России программа «Женское здоровье». Она направлена на медикаментозное лечение пациенток с раком молочной железы и репродуктивной системы.

«На реализацию проекта из бюджета области было выделено 100 млн рублей, и с начала 2023 года пациентки начали получать препараты для химиотерапевтического лечения на дому», — рассказал главный внештатный онколог регионального Минздрава, главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, д. м. н. Дмитрий Ростовцев.

Ранее врачи назвали три обязательных шага при диагностике рака в Челябинской области и рассказали, куда обращаться с подозрением на онкозаболевание.

