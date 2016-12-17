Челябинцы пожаловались на блокирование автосигнализаций из-за «глушилки»

Горожане не сумели открыть собственные машины.
Вчера вечером жители микрорайона «Парковый» столкнулись с неожиданной проблемой. Автолюбители не смогли открыть собственные автомобили. Во всем они обвинили некую «глушилку», которая якобы блокировала сигнализации.
Десятки автомобилистов из «Паркового» накануне вечером не смогли попасть в свои машины. Жители стали жаловаться, что сигнализации на их машинах стали работать некорректно: перестали реагировать на нажатия кнопок. Некоторые решили, что проблема в севшем аккумуляторе, однако дело оказалось серьезнее.
— С утра не смогла попасть в авто, открывать с ключа не стала, думаю, будет орать, суббота все спят, вызвала такси. Обратно вернулась, cняла аккум — разряжен, зарядила, результата ноль. Машина открылась только после того, как поднесла брелок к антенне сигнализации, и то с горем пополам. Доехала до улицы Скульптора Головницкого — все ок. Вернулась обратно — такая же ерунда— рассказала челябинка Екатерина Бармина.
Удивленные «парковчане» предположили, что корень их проблем кроется в неких «глушилках», которые злоумышленники установили с целью устроить коллапс. Жители микрорайона даже собрались обратиться в полицию, однако, как сообщили сайту «Первый областной» в дежурной части городской полиции, подобных заявлений не было зарегистрировано.
В итоге местные жители сошлись на том, что происшествие случилось
Фото: carnovato.ru