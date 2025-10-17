Главы южноуральских муниципалитетов участвуют в форуме «Малая родина — сила России»

Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и общественности

Главы Красноармейского и Чебаркульского округов Сергей Сергеев и Владимир Пупырев представляют Челябинскую область на всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Мероприятие проходит 16—17 октября в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Форум, организованный Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), собрал представителей власти, бизнеса и общественности для поиска решений по развитию территорий. Ключевая тема — «Партнерство государства и бизнеса как инструмент ускоренного роста».

Как отметил замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, задача местной власти — создавать комфортные условия для жизни с учетом новых вызовов. Глава Чебаркульского района Владимир Пупырев добавил, что успешные практики, представленные на форуме, лягут в основу программы итогового форума в 2026 году.

В рамках мероприятий также состоится вручение III Всероссийской муниципальной премии «Служение».