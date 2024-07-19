Главы всех районов Челябинска ушли в отставку

Это связано с ликвидацией администраций внутригородских районов

В Челябинске в отставку массово уходят главы всех районов. Информацию об этом подтвердили в мэрии.

«Отставка глав районов — это обязательная процедура, необходимая при реорганизации администраций внутригородских районов», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, в Челябинске ликвидируют внутригородское деление на самостоятельные районы. Глава города Наталья Котова объяснила необходимость процедуры тем, что вертикальная система управления позволит улучшить управляемость городского хозяйства и даст возможность службам быстрее реагировать на запросы граждан.

«По сути, для жителей укорачивается путь от человека до чиновника, а последние, в свою очередь, могут быть более оперативными. И в этом смысле, я считаю, вертикальное управление себя оправдывает, управляемость становится намного выше», — отметила Наталья Котова.

Полномочия глав внутригородских районов должны были прекратиться 1 октября 2024 года. А со дня первого заседания Челябинской городской думы первого созыва завершат свою деятельность и советы депутатов внутригородских районов.