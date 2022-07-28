Главы районов Челябинской области составят список мест для безопасного отдыха

Губернатор Алексей Текслер потребовал привести в порядок пляжи и площадки для пикников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился обеспечить безопасность детей в новом учебном году. Заявление об этом прозвучало сегодня, 28 июля, во время традиционного совещания с руководителями муниципалитетов и членами правительства, сообщает пресс-служба главы региона.

«Как вы знаете, на прошлой неделе во дворе челябинской школы в поселке Федоровка в открытом колодце с водой утонул шестилетний мальчик. Это не просто трагичная — это чудовищная ситуация, когда дети гибнут на территории образовательного учреждения, где по определению должны быть соблюдены все меры безопасности в силу того, что там постоянно находятся дети. Я поручил Ирине Альфредовне Гехт (первый вице-губернатор. — Прим. ред.) совместно с заинтересованными ведомствами организовать по всем школам области инвентаризацию потенциально опасных объектов на прилегающей территории. Я это поручение распространяю на абсолютно все образовательные, социальные, медицинские учреждения в регионе. Отдельное внимание — детским оздоровительным лагерям и базам отдыха, тем более многие из них работают круглогодично», — объяснил губернатор.

Вернувшись к летнему отдыху, Алексей Текслер привел печальную статистику: с начала купального сезона на водоемах области погибли 42 человека. Да, в регионе есть 180 обустроенных пляжей, но при этом остается много необорудованных, «диких» мест отдыха.

«Необходимо проводить профилактическую работу, регулярные рейды на пляжах, привлекайте полицию, составляйте протоколы, предупреждайте людей через местные системы оповещения, средства массовой информации, социальные сети», — напомнил Алексей Текслер.

Министерству общественной безопасности дано поручение вместе с главами муниципалитетов составить список мест, которые необходимо оборудовать для безопасного отдыха людей.