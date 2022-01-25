Главы муниципалитетов Южного Урала должны информировать жителей обо всех новшествах соцполитики

Губернатор Алексей Текслер потребовал от мэров усилить работу с гражданами по всем направлениям

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 января провел очередное совещание с членами правительства региона и главами муниципалитетов. Главными темами стали реализация местных и национальных проектов, развитие системы соцподдержки населения и профилактика природных ЧП, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Несмотря на ковидную угрозу, Челябинская область должна продолжить реализацию всех запланированных нацпроектов. Текслер потребовал от руководителей министерств и глав до 31 марта заключить все контракты в рамках реализации и региональных, и государственных программ. Приемка работ должна быть закончена к 1 декабря.

Отдельно губернатор остановился на социальной политике. Напомним, с 1 января введены новые меры поддержки социально незащищенных категорий населения. Так, в Челябинской области в полтора раза, до 1,1 миллиарда рублей, выросло финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот. В этом вопросе глава региона настаивает на преимущественном приобретении квартир на первичном рынке. Расширен перечень субсидий на приобретение и установку газового оборудования, а вот имеющие долги по ЖКУ граждане больше не смогут получать субсидии и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. Наконец, как сообщало Первое областное информагентство, на 25 процентов, до 125 миллионов, увеличена грантовая поддержка некоммерческих организаций.

Алексей Текслер подчеркнул, что руководители муниципалитетов должны сделать упор на своевременное информирование южноуральцев об этих и других нововведениях: зачастую люди не могут воспользоваться положенной льготой или потому, что не знают о ней, или по причине юридической неграмотности. Помощниками граждан во всех случаях должны выступать местные власти.

В финале совещания губернатор вернулся к теме снежных заносов и лесных пожаров, отравлявших жизнь области в 2021 году. Текслер поручил главам, не дожидаясь возникновения ЧП, проконтролировать подготовку пунктов временного размещения, спланировать пополнение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить работу систем оповещения и пожарной сигнализации.