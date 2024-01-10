Главы муниципалитетов Челябинской области отчитались об уборке снега

Почти во всех районах выпало по несколько месячных норм осадков

Сегодня, 10 января, масштабная уборка снега идет не только на улицах крупных городов, но и в сельской местности. Руководители сразу нескольких южноуральских муниципалитетов вышли в соцсети, чтобы рассказать, как идут работы на вверенных им территориях, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Глава Уйского района Вениамин Владельщиков заявил, что уже давно не видел такого большого количества снега, выпавшего за короткий отрезок времени. По его словам, на улицах населенных пунктов сейчас идет усиленная механизированная уборка.

«В настоящее время убирается колейность и расширяется проезжая часть. Работы будут продолжаться до тех пор, пока дороги не будут приведены в безопасное состояние», — заверил Владельщиков.





Первый замглавы Сосновского района Сергей Чигинцев рассказал, что работы по очистке муниципальных дорог сейчас завершаются. Он отметил, что в декабре практически по всему району выпало по две-три месячные нормы осадков, а январский лимит был перекрыт в первой декаде месяца.

«Это стало довольно тяжелым испытанием для наших дорожных служб, но тем не менее все основные дороги сегодня находятся в проезжем состоянии. Техника задействована круглосуточно, работа осуществляется в несколько смен. Но проблема в том, что в самый бум снегопадов не везде нормально удалось провести работы, поэтому образовались наледи и колеи, с которыми достаточно сложно бороться», — отметил Чигинцев.

В целом чиновник оценил ситуацию как нормальную и поблагодарил трактористов — «некоторые из них сутками не вылезали из кабин».

Глава Варненского района Константин Моисеев сообщил, что с 25 по 31 декабря и с 1 января по сегодняшний день на территории муниципалитета выпала двойная норма снега. К его уборке привлечены 17 единиц коммунальной техники. Расчищаются дороги, дворы, тротуары и подъезды к контейнерным площадкам.

«Подключены все предприятия, организации жилищно-коммунального хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые помогают в расчистке», — подчеркнул он.





Его коллега из Еткульского района Юрий Кузьменков рассказал, что коммунальные службы работают практически день и ночь, убирая и вывозя снег с дорог и придомовых территорий.

«Прошу жителей отнестись с пониманием, потому что мгновенно это сделать невозможно. Все будет выполнено в короткие сроки, порядок будет наведен», — пообещал он.