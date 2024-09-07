Главы министерств Челябинской области проголосовали на выборах губернатора

Участки будут работать два дня

Сегодня, 7 сентября, главы министерств Челябинской области проголосовали на выборах губернатора.

Свой выбор сделали министр здравоохранения Татьяна Колчинская, глава министерства социальных отношений Ирина Буторина, министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев отдал свой голос на портале «Госуслуги».

«7 и 8 сентября — два важных дня для Южного Урала. Мы выбираем губернатора Челябинской области. Сделать этот выбор — важно для всех и для каждого. Сегодня я выбрал возможность проголосовать за будущего губернатора на сайте госуслуг — это современный, удобный и безопасный способ реализовать свое право избирателя. Свой голос я отдаю за процветание и развитие региона. Уверен, что каждый житель понимает свою ответственность и сделает взвешенный и правильный выбор», — подчеркнул Алексей Нечаев.

Также дистанционно проголосовал исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Валерий Нигматуллин.