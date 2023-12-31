Главы городов и районов Челябинской области отчитались о вывозе мусора

Работы не прекращаются ни днем, ни ночью

Из-за снегопадов, прошедших в Челябинской области на этой неделе, в городах и районах региона возникли проблемы с вывозом мусора. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований усилить работу по приведению в порядок контейнерных площадок для сбора ТКО совместно с управляющими компаниями и региональным оператором. Главы районов Челябинска, а также мэры и главы муниципалитетов региона отчитались о проделанной работе в своих телеграм-каналах, передает ИА «Первое областное».

По данным пресс-службы администрации Челябинска, вечером 30 декабря на вывоз мусора вывели несколько дополнительных машин, которые работали преимущественно в местах, где ранее из-за снега вывезти мусор не было возможности. За ночь с привлечением грейферов сотрудники регоператора «Центр коммунального сервиса» вывезли мусор с более чем 80 проблемных точек. Сегодня в городе работает 41 мусоровоз, 4 грейфера и 1 самосвал.

«Сегодня, 31 декабря, работы по уборке мусора в Курчатовском районе продолжаются. Уже вывезен мусор с дворовых территорий по адресам: Комсомольский проспект, 75, 69, 83, 52, 48, 18а, улица Солнечная, 52, улица Куйбышева, 9, 47-49 и другим. Отмечу, что работы идут полным ходом в соответствии с графиком»,— сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Вот как, по словам главы Александра Орла, идут работы по уборке мусора в Ленинском районе:

«Вчера завершили зачистку подъездных путей к контейнерам. В ночь в районе отработал грейфер, который освободил часть проблемных участков, с пяти утра работают четыре мусоровоза ЦКС по более чем 300 адресам. Работа будет продолжена завтра и в последующие дни»,— сказал он.

Глава Центрального района Виктор Ереклицев уточнил, что работы по вывозу мусора идут в круглосуточном режиме:

«Уважаемые друзья, нужно признать, на сегодняшний день в городе достаточно сложная ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок. Сотрудники „Центра коммунального сервиса“ совместно с управляющими компаниями и администрацией района работают в усиленном режиме. Мы продолжаем исправлять ситуацию практически в круглосуточном режиме и постараемся сделать все возможное, чтобы в короткий срок войти в стандартный рабочий режим»,— написал в своем телеграм-канале Виктор Ереклинцев.

Отчитались о процессе уборки ТКО также главы районов Челябинской области. Так, глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов провел заседание оперативного штаба, в ходе которого сообщил, что регоператору «ЦКС» оказывается всестороннее содействие по ликвидации мусорных навалов.

Держит ситуацию на контроле и мэр Южноуральска Ярослав Куленко:

«В администрацию и мне лично стали поступать жалобы от горожан, связанные с захламлением площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Проехал по городу, действительно, проблемы на определенных участках есть. Поручение в управляющие компании дано для расчистки территорий площадок, ведь у техники даже нет возможности собрать ТКО. В случае неисполнения предписания, организации будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа»,— сказал Ярослав Куленко.

В администрации Еманжелинского района также сообщили об усиленной работе по вывозу мусора и призвали местных жителей не мешать проезду спецтехники:

«Призываем всех жителей сотрудничать, чтобы обеспечить беспрепятственный вывоз мусора и поддержать чистоту на наших площадках и территориях. Совместными усилиями мы сможем сделать наш район еще более красивым и уютным»,— сообщили в администрации Еманжелинского района.

В пресс-службе администрации Челябинска уточнили, что работы по расчистке подъездных путей к площадкам проведены, однако жители продолжают жаловаться на невывоз мусора. В связи с этим мэрия направила обращения в прокуратуру города и Госжилинспекцию с просьбой принять меры в отношении регоператора.