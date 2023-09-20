Главврачам челябинских госбольниц запретят руководить частными клиниками

О необходимости такого нововведения заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт подняла вопрос о необходимости запретить руководителям государственных здравоохранительных учреждений параллельно возглавлять частные медицинские структуры. По мнению Ирины Альфредовны, такая практика приводит к тому, что квалифицированные специалисты уходят в частный сектор и стараются перенаправить туда же пациентов.



По словам Ирины Альфредовны, проблема сознательного перенаправления потока пациентов врачами из госучреждения в аффилированные с ними же частные клиники — не новость для областного Минздрава. Этот вопрос попытались решить, обязав главврачей подавать декларации о доходах. Так, в случае с одной из больниц Миасса декларация главного врача и в самом деле показала: руководитель имеет серьезный доход от медицинского центра (название частной компании известно редакции. — Прим. ред.). После этого учредителем в коммерческой организации стала мать медика.

«Пример такой порочной практики есть в Миассе. Как рассказали мне на приеме жители, их при обращении в государственную больницу отправляют в частный медицинский центр буквально через дорогу. Прием там ведут те же самые врачи, но уже не по полисам обязательного медицинского страхования, а за деньги. И таких примеров много, в том числе на уровне областных учреждений», — рассказала Ирина Гехт корреспонденту Первого областного информагентства.

Ирина Гехт также напоминает, что вопрос такого запрета на региональном уровне не раз поднимал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так, судя по публикациям в СМИ, спикер Думы в середине июня 2023 года во время поездки в Саратовскую область возмутился такой ситуацией в областном офтальмологическом центре: руководитель учреждения параллельно возглавлял частную глазную клинику.

«У врачей должны быть достойные условия работы, чтобы они могли оставаться в государственных клиниках и зарабатывать деньги там. И это возможно при выполнении плановых показателей, в том числе по диспансеризации. Если главный врач не хочет заниматься своей непосредственной работой и предпочитает организовать частную клинику, то стоит ли вообще ему оставаться в государственной медицинской системе? Ответ очевиден», — рассуждает Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отметила, что для наложения подобного запрета даже не нужно вносить изменения в региональное законодательство. К кандидатам на должности главных врачей министерство здравоохранения Челябинской области предъявляет определенные требования. Запрет на участие в частном здравоохранительном бизнесе необходимо просто внести в число этих критериев.

«Думаю, в ближайшее время мы с Минздравом так и сделаем, отрегулируем ситуацию через внутриведомственные приказы», — заверила первый вице-губернатор.