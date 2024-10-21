Главврача челябинского онкоцентра оставили под стражей до января

Его соучастнику также продлили меру пресечения

Главврачу челябинского онкоцентра Дмитрию Ростовцеву продлили арест до 4 января 2025 года. Медработника обвиняют в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.



Адвокаты просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества. Но апелляционная инстанция оставила решение без изменения..

Напомним, Дмитрий Ростовцев обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей. Его сообщник Гайк Рафаелян обвиняется в мошенничестве и даче взятки.