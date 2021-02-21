Главврач роддома в Кизиле прокомментировала скандальную подмену детей 38 лет назад

Русская и башкирская девочки воспитывались в чужих семьях

38 лет назад в роддоме села Кизильское перепутали новорожденных малышек. Одна из рожениц сразу заподозрила неладное, увидев малышку, однако доказать факт подмены детей получилось только сейчас, когда две матери и их дочери сдали тест ДНК для телешоу одного из федеральных каналов. Как такое могло случиться и собираются ли в больнице искать виновных, узнала корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

«Я даже представить не могу, как такое могло произойти. Искать некого: мы знаем про судьбу одной акушерки, остальные все умерли»,— сообщила Алла Васильева, главный врач Кизильской центральной районной больницы.

Напомним, 38 лет назад 29 июля на свет в одной больнице появились две разные девочки — русская и башкирка. Однако домой семьи ушли с чужими детьми. Только спустя столько времени женщины решились сдать ДНК-тест и узнать правду.

Обе семьи сейчас подружились и готовят иск в суд о компенсации морального вреда. Семьи хотят получить шесть миллионов рублей — по полтора на каждого участника истории. Защищать интересы женщин в суде будет известный челябинский юрист Вячеслав Курилин.