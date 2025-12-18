Главврач больницы Долгодеревенского стал замминистра здравоохранения Южного Урала

Дмитрий Киреев будет курировать вопросы кадров и реализации проектов

Дмитрий Киреев, который более четырех лет возглавлял районную больницу в селе Долгодеревенском Сосновского округа, перешел на региональный уровень. Соответствующим постановлением губернатора его назначили заместителем министра здравоохранения Челябинской области с трехмесячным испытательным сроком, передает пресс-служба министерства.

На новой должности Дмитрий Киреев будет курировать развитие кадрового потенциала и реализацию ключевых проектов регионального Минздрава. Его назначение призвано усилить команду ведомства за счет практического опыта управления первичным звеном здравоохранения.

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская отметила, что опыт Дмитрия Киреева будет ценен для решения актуальных задач, стоящих перед всей системой здравоохранения региона.

За время руководства больницей в Долгодеревенском Дмитрий Киреев стал известен активным внедрением инновационных медицинских технологий. Учреждение стало пилотной площадкой для цифровых проектов. Под его руководством работала сеть из 10 амбулаторий и 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

До назначения нового руководителя обязанности главного врача больницы в Долгодеревенском будет исполнять заместитель по медицинской части Павел Юстус, сообщает «Сосновская нива».