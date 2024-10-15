Главой Миасского городского округа стал Юрий Ефименко

﻿Депутаты Миасса выбрали мэра на внеочередной сессии

Депутаты Миасского окружного Собрания на выборах главы города отдали большинство голосов за Юрия Ефименко. 15 октября состоялась внеочередная сессия.

Юрию Ефименко 44 года, проживает в Миассе, женат, воспитывает троих детей, сообщает сайт Собрания депутатов Миасского округа. Юрий Валентинович работает генеральным директором ООО «Социальный комплекс» (дочернее предприятие АО «Автомобильный завод „УРАЛ“»). Кроме того, он был избран депутатом 16‑го округа, выдвигался партией «Единая Россия».

Напомним, народные избранники выбирали главу округа из трех кандидатов: Юрия Ефименко, Алексея Лепешкова и Виктора Легенчука. Их рекомендовала комиссия по отбору кандидатур после тестирования, собеседования и анализа опыта работы и образования.