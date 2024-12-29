Главный южноуральский полицейский стал новогодним волшебником

Начальник ГУ МВД региона Сергей Космачев исполнил новогодние желания детей из Челябинска и Копейска

Начальник полицейского главка Челябинской области Сергей Космачев присоединился к новогодней благотворительной акции «Елка желаний», которая проводится в регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Участники снимали с «Елки желаний» шары, в каждом из которых были новогодние мечты детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Сергей Космачев снял с елки шар с желанием трехлетнего Ромы из Копейска. Мальчик давно мечтал об электромобиле, и получил его новогодней елке МВД вместе с большим плюшевым котом.

По инициативе Сергея Космачева «Елку желаний» провели в этом году и в Главном управлении МВД. В доброй акции приняли участие заместители руководителя управления, а также руководители подразделений областного полицейского главка.

Генералу выпал шар с желаниями сразу семерых ребят из большой семьи, живущей в челябинском поселке Большое Баландино. В многодетной семье воспитываются ребята от трех до 16 лет. Генерал побыл добрым волшебником для каждого из них. Семье передали полицейскую машинку для самого маленького мечтателя, а также магнитный конструктор, настольную игру, шахматы и большой пазл — для мальчишек и набор для рисования и набор для творчества — румбокс — для девочек.

Добавим, ранее Сергей Космачев принял участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки» (проект, который помогает сбываться мечтам детей, страдающих тяжелыми заболеваниями). В этой акции Сергей Валерьевич исполнил желание сестер-двойняшек из Челябинска и подарил им наушники.