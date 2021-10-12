Главный терапевт Минздрава Челябинской области: «Прививка может спасти пациентов и помочь врачам!»

Анна Мищенко призвала южноуральцев вакцинироваться от коронавируса

С понедельника, 11 октября, в Челябинской области действует обязательная вакцинация от COVID-19 по эпидпоказаниям для отдельных категорий граждан. Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко призвала всех южноуральцев поставить прививку.

«Прививка — это то, что может спасти пациентов и помочь врачам! Если вакцинироваться и проводить ревакцинацию будет все взрослое население Челябинской области, то это будет огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Как сказал один из моих коллег, вакцинируйтесь, врачи не железные. Моя семья привита, особенно активно пропагандирую вакцинацию пациентов старше 60 лет. Только вместе, совместными усилиями мы сможем остановить пандемию и избежать новых ограничительных мер. Берегите себя и родных, вакцинируйтесь», — подчеркнула Анна Мищенко.

Напомним, обязательной вакцинация будет только для представителей разных групп риска. То есть тех южноуральцев, кто по роду занятий очень много общается с земляками вживую и может стать переносчиком вируса или заболеть сам.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с призывом получить прививку от коронавируса. По мнению главы Южного Урала, введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан должно спасти людей из групп риска — врачей, педагогов, работников торговли.