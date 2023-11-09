Главный терапевт Челябинской области развеяла мифы о вакцинации

67% южноуральцев уже привились от гриппа

В Челябинской области идет завершающий этап вакцинации против гриппа — в поликлиниках региона привиться можно до 1 декабря. 67% южноуральцев уже сделали это, а кому-то мешают бытующие в народе мифы. Развеять их взялась главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.

Первый миф: прививаться ежегодно бессмысленно. Врачи так не считают.

«Каждый год Всемирная организация здравоохранения собирает данные со ста институтов всего мира, какой грипп будет в этом году. И в соответствии с этим выпускается определенный вид вакцины. Таким образом, каждый год вакцина обновляется», — говорит Анна Мищенко.

Второй миф: роль прививки может сыграть противовирусный препарат.

По словам Анны Мищенко, лекарства на самом деле могут повысить общий иммунитет, но их состав не меняется в зависимости от штамма инфекции, а значит, противовирусные препараты менее эффективны, чем прививка от гриппа.

Третий миф: от болезней защитят витамины.

«Витамины повышают общие защитные функции организма, но не специфические против гриппа. Закаливание и витамины — это хорошо, но вкупе с вакцинацией», — считает Анна Мищенко.

Четвертый миф: прививка может дать осложнения.

Анна Мищенко говорит, что вакцина от гриппа абсолютно безопасна. Прививку ставят даже беременным и шестимесячным малышам. Противопоказания касаются узкого круга людей.

«Если у человека есть аллергия на куриный белок, прививку ставить нельзя. Но это очень редкое заболевание», — говорит Анна Мищенко.

Пятый миф: после прививки люди все же болеют.

Вакцина защищает организм от конкретной инфекции, но человек может заболеть другим вирусным заболеванием, а их больше двухсот. При этом тяжелые осложнения гриппа, например воспаление легких, привитому человеку уже не грозят.

Напомним, поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинация идет препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».