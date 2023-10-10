Главный психиатр Челябинской области рассказал, как не сойти с ума

Пять простых правил помогут сохранить психическое здоровье

День психического здоровья отмечают в мире 10 октября. Медики говорят, что ясность сознания не в последнюю очередь определяется состоянием тела. Как сохранить психическое здоровье, рассказал главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов.

«Не зря говорят, что в здоровом теле — здоровый дух. Для сохранения психического здоровья нужно поддерживать здоровый образ жизни, а при появлении тревожных звоночков: это могут быть колебания настроения или необычные вещи, которые мешают вам в повседневной жизни, — необходимо обратиться к специалистам нашего профиля. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не ищите помощи и поддержки в „нехороших“ зависимостях», — замечает доктор.

Не сойти с ума помогут следующие советы.

1. Спорт и правильное питание. Сбалансированный рацион и умеренная физическая нагрузка — залог крепких сосудов, нервной системы и сильного иммунитета.

2. Глубокий сон не менее 7—8 часов. Сон способствует быстрому восстановлению организма, а соответственно, большей стойкости к стрессовым ситуациям.

3. Хобби. Занятие любимым делом заставляет организм выделять «гормон радости».

4. Общение с позитивными людьми. Положительно настроенный человек заряжает окружающих хорошей, качественной энергией, питая и себя, и других.

5. Умение выговориться. Вредно скрывать негативные эмоции и замыкаться в себе. Накопленные обиды, недосказанность, непонимание и стресс могут вылиться в серьезные психические расстройства, последствия которых станут необратимыми и фатальными.

Ранее Михаил Козлов рассказал о пользе криминальных новостей и почему их нужно читать, не включая эмоции.



Между тем челябинская больница открыла особое отделение для девочек-подростков с расстройствами психического здоровья.