Главный полицейский Челябинской области поздравил южноуральцев с Новым годом

Михаил Скоков подчеркнул, что уходящий год показал, что россияне могут преодолеть любые трудности

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил жителей и гостей области с наступающим 2024 годом. Он отметил, что уходящий год был для России непростым, но он дал уверенность в том, что вместе россияне смогут преодолеть любые трудности во благо служения Отечеству.

«Сегодня наш верный заветам предков многонациональный народ в условиях западной агрессии вновь отстаивает свое суверенное независимое безопасное будущее. Участники специальной военной операции находятся на передовой и прифронтовых территориях и каждый день рискуют жизнью ради общего блага. На боевых позициях вдали от своих родных и близких несут службу многие южноуральцы, в том числе и сотрудники полиции, а дома их ждут матери, жены, дети. Уверен, что все мы встречаем Новый год с надеждой, что народ России с честью и достоинством выдержит все испытания»,— сказал Михаил Скоков.

Он подчеркнул, что в России даже в самые сложные времена отмечали любимый праздник Новый год, который обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты и исполнять желания. Также он выразил уверенность в том, что в этом году под бой курантов южноуральцы загадают общее желание — чтобы земляки скорее вернулись домой живыми, невредимыми и с победой.

«Дорогие южноуральцы, в эти светлые и праздничные дни сотрудники полиции, круглосуточно обеспечивая общественный порядок и безопасность, готовы незамедлительно реагировать на все обращения граждан, чтобы жители и гости региона знали, что полицейские всегда на страже правопорядка и каждую минуту готовы прийти на помощь. Пусть в наступающем 2024 году будет как можно больше светлых и радостных дней, а в делах неизменно сопутствует удача, сбываются мечты, заветные желания и добрые надежды»,— пожелал Михаил Скоков.