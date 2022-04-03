Полицейский из Магнитогорска спас погибавшего от холода рыбака

Пострадавший заблудился по пути домой

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поощрит полицейского, который спас замерзающего магнитогорского рыбака, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Около 10 часов вечера 2 апреля в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее родственник ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся. Как он сам сообщил ей по телефону, после рыбалки на реке Урал он отправился домой, но заблудился, сильно замерз и дальше идти не может.

Полицейские, в числе которых был сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД старший сержант полиции Алексей Пенкин, сразу же отправились на поиски мужчины. Одним из увлечений Пенкина оказалась рыбалка, и он прекрасно знал излюбленные места рыбаков и места, где есть съезды для автомобилей на береговую зону. Именно это помогло ему спустя два часа поисков обнаружить замерзшего пожилого мужчину. Его посадили в полицейский автомобиль, а затем передали сотрудникам скорой.

«За проявленный профессионализм, неравнодушное отношение к чужой беде и оперативность реагирования начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым принято решение о поощрении старшего сержанта полиции Алексея Пенкина, спасшего замерзающего рыбака от неминуемой гибели»,— сообщили в ведомстве.

Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает.