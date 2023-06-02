Вирусы могут влиять на развитие онкологических заболеваний. Однако данных, что спровоцировать заболевание может коронавирус, у медиков пока нет, заявил главный онколог Челябинской области, главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев.
«Как себя покажет новая ситуация с ковидом, неизвестно. Однако нет оснований считать, что коронавирусная инфекция ведет к повышению числа онкологических заболеваний. Такую связь пока никто не увидел. Хотя и времени пока прошло мало, информации недостаточно», — заявил Дмитрий Ростовцев.
По словам доктора, уровень заболеваемости онкологией в Челябинской области превышает средний показатель по России. Отчасти это объясняется тем, что в регионе хороший уровень оказания медицинской помощи, который позволяет выявлять рак.
Наибольший риск развития онкологии, замечает Ростовцев, есть у людей от 40 до 70 лет. Чем раньше выявлен рак, тем проще лечение и выше шансы на выздоровление. Однако даже при обнаружении тяжелых стадий сдаваться нельзя.
«Чем выше стадия, тем хуже шансы на выздоровление. Но шансы есть всегда, я в этом уверен. Вопрос — много их или мало», — говорит Дмитрий Ростовцев.
Между тем в Челябинской области продолжается модернизация онкологической службы. На базе крупных медицинских учреждений открывают центры амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) — именно здесь должны обследовать прикрепленное население в максимально короткие сроки. Где на Южном Урале пройти обследование, дообследование и лечение рака, читайте в отдельном материале.