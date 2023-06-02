Главный онколог Челябинской области оценил шансы заболеть раком после ковида

Дмитрий Ростовцев отрицает связь между двумя диагнозами

Вирусы могут влиять на развитие онкологических заболеваний. Однако данных, что спровоцировать заболевание может коронавирус, у медиков пока нет, заявил главный онколог Челябинской области, главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев.

«Как себя покажет новая ситуация с ковидом, неизвестно. Однако нет оснований считать, что коронавирусная инфекция ведет к повышению числа онкологических заболеваний. Такую связь пока никто не увидел. Хотя и времени пока прошло мало, информации недостаточно», — заявил Дмитрий Ростовцев.

По словам доктора, уровень заболеваемости онкологией в Челябинской области превышает средний показатель по России. Отчасти это объясняется тем, что в регионе хороший уровень оказания медицинской помощи, который позволяет выявлять рак.

Наибольший риск развития онкологии, замечает Ростовцев, есть у людей от 40 до 70 лет. Чем раньше выявлен рак, тем проще лечение и выше шансы на выздоровление. Однако даже при обнаружении тяжелых стадий сдаваться нельзя.

«Чем выше стадия, тем хуже шансы на выздоровление. Но шансы есть всегда, я в этом уверен. Вопрос — много их или мало», — говорит Дмитрий Ростовцев.

Между тем в Челябинской области продолжается модернизация онкологической службы. На базе крупных медицинских учреждений открывают центры амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) — именно здесь должны обследовать прикрепленное население в максимально короткие сроки. Где на Южном Урале пройти обследование, дообследование и лечение рака, читайте в отдельном материале.