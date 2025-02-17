Главный ледовый городок в Челябинске начнут демонтировать

К работам приступят 18 февраля

Зима подходит к концу, теперь уже точно. Ледовый городок на площади Революции уже завтра, 18 февраля, начнут демонтировать. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Из-за плюсовых термператур городок начал разрушаться. Он стал небезопасным для наших жителей. Поэтому мы принимаем решение о начале его демонтажа. И к тому же, примерно в срок в соответствии с контрактом у подрядчика», — сказал мэр Алексей Лошкин.

«Контракт предполагал, что городок будет размещаться до 28 февраля. На работу по демонтажу нам понадобится примерно 10 дней, поэтому планируем с завтрашнего дня приступить», — сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, в этом году концепцией главного ледового городка стал остров сокровищ. Ежедневно здесь проходили праздничные мероприятия, в том числе работал Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ.