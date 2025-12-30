Главный ледовый городок Челябинска в новогоднюю ночь будет работать до 3 часов

А 1 января праздничная программа стартует с 12:00

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до трех часов утра. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в мэрии.

Днем 31 декабря в городке будет праздничная программа «День волшебных посланий» (0+). С 13 до 14 часов здесь пройдет представление «С Новым годом, или С днем рождения!», с 14 по 15 обещают концертную программу. Также с 12 до 19 часов работает новогодняя почта Деда Мороза, а с 13 до 16 часов дети могут пообщаться с волшебным Дедушкой и его внучкой.

В первый день нового, 2026 года игровая программа начнется в 12:00. Затем повторятся театрализованное представление и концерт. Почта Деда Мороза работает по тому же графику, а вот гулянья со сказочными персонажами будут с 12 до 16 часов.

Напомним, в ледовом городке на площади Революции работает Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ.