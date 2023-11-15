Главный инспектор МВД России проведет личный прием в Челябинске

Горожане смогут задать федеральному гостю волнующие их вопросы

В предстоящую субботу, 18 ноября, в Челябинске личный прием граждан проведет главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Роман Зайцев. Жители региона смогут задать ему интересующие вопросы о деятельности полицейских Челябинской области. Попасть на прием можно по предварительной записи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Прием главный инспектор проведет в административном здании регионального ГУ МВД России, расположенном на улице Елькина, 34. Всем желающим необходимо будет не только записаться на прием, но и составить письменное обращение на имя Романа Зайцева. С собой нужно будет взять не только обращение, но и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Записаться можно по телефону 8 (351) 268-80-34 в будние дни.