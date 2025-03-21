Главный федеральный инспектор встретился со студентами челябинского вуза

Денис Чернятьев в рамках проекта «Знание. Карьера» рассказал о профессии юриста

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев встретился со студентами Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Встреча прошла в рамках проекта «Знание. Карьера». Об этом сообщает официальный сайт правительства Челябинской области.

На встрече со студентами он рассказал о своем детстве, а также объяснил, почему решил стать юристом. Лектор поделился подробностями профессионального пути от следователя районной прокуратуры до занимаемой сейчас должности. Отдельно Денис Чернятьев остановился на сложностях, с которыми сталкивался, а также на основных знаниях, умениях и качествах, необходимых для успешной самореализации, — аналитическом мышлении, способности к быстрому принятию решений и высокой моральной ответственности.

«Профессионализм, на мой взгляд, достигается не просто овладением секретами мастерства или умением находить ответы на любые вопросы. Человек становится истинным профессионалом в тот момент, когда он способен вдохновлять и обучать других, передавая свои знания», — отметил Денис Чернятьев.

Также он рассказал о возможностях для начинающих юристов по приобретению практического опыта, объяснил, как эффективно применять теоретические знания в работе.

Напомним, «Знание. Карьера» — это просветительский проект в сфере профессиональной ориентации и построения карьеры для школьников и студентов в 89 субъектах РФ.