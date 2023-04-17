Главный аудитор Челябинской области навестил солдат в донецкой больнице

Председатель КСП Алексей Лошкин передал бойцам ДНР оборудование для передовой

Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин посетил Донецкую Народную Республику. Вместе с челябинской делегацией он передал бойцам ДНР блокираторы дронов, письма школьников, подарки и праздничные куличи, а также навестил раненых солдат, передает пресс-служба региональной КСП.

Главная цель поездки — доставка блокираторов дронов, необходимых на передовой солдатам ДНР. Делегация навестила бойцов батальона «Южноуралец» в Угледарском направлении. Письма для этих солдат передали ученики средней общеобразовательной школы № 118 имени Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова.

«И это самая сильная мотивация для наших героев — ничто не может поднять боевой дух сильнее, чем слова поддержки из уст ребенка. Поездка совпала с празднованием Светлой Пасхи. Совместно с активистами „Молодой Гвардии Единой России“ переданы куличи участникам СВО и другие подарки»,

— сообщили в пресс-службе КСП Челябинской области.

Челябинцы также навестили и поздравили с праздником врачей и солдат, проходящих восстановление в донецкой больнице имени Калинина.