Главный архитектор Челябинска получил выговор за арт‑объект «Киты»

В мэрии озвучили итоги служебной проверки

В мэрии Челябинска провели служебную проверку по размещению арт-объекта «Киты» на набережной реки Миасс. По ее результатам архитектор города Павел Крутолапов получил дисциплинарное взыскание и выговор. Об этом глава Челябинска Наталья Котова сообщила 17 января на аппаратном совещании.

«При разработке концепции главным архитектором Челябинска не в полной мере было изучено пространство, на котором планировалось размещение этого арт-объекта, его материалы и особенности конструкции, что повлекло бы за собой впоследствии приобретение объекта, не отвечающего функциональным и эстетическим требованиям. Так как главный архитектор должным образом не обеспечил выполнение задачи по надлежащему формированию архитектурного облика города, Павлу Дмитриевичу Крутолапову было объявлено дисциплинарное взыскание и выговор. На будущее — таким образом вопросы не решаем», — заявила Наталья Котова.

Напомним, светящиеся фигуры появились перед Новым годом, но горожанам не понравилось качество исполнения и стоимость арт-объекта — почти 10 миллионов рублей. По указанию главы города Натальи Котовой китов демонтировали, а с подрядчиками расторгли контракт.

По мнению дизайнера Артемия Лебедева, челябинцы не разбираются в городском бюджете. Об этом он высказался на своей странице в «ТикТоке».