Главным внештатным специалистом Минздрава Челябинской области впервые стал медик из Магнитогорска

32-летний Степан Тюрин будет курировать работу клинических диагностических лабораторий

Главным внештатным специалистом Минздрава Челябинской области по клинической лабораторной диагностике назначен медик из Магнитогорска Степан Тюрин. Тюрин также заведует лабораторией магнитогорской Центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЦ), сообщает пресс-служба клиники.

Степану Георгиевичу всего 32 года. На данный момент он является самым молодым внештатным медицинским специалистом в области. И единственным, кто представляет в списке врачей-экспертов Магнитогорск.

«За два года, что я работаю в медсанчасти, к нам неоднократно приезжали комиссии из Минздрава и других ведомств. Они видели нашу лабораторию, видели изменения, которые произошли, высоко оценили работу коллектива. Мой предшественник покинул этот пост по собственному желанию, и эту должность предложили занять мне. Моя основная обязанность — курировать работу по клинико-лабораторной диагностике на территории области. В ближайшее время я планирую проехать по всем больницам области, познакомиться со специалистами, которые там работают, и узнать возможности каждой лаборатории», — заявил Степан Тюрин.





Кстати, лаборатория ЦКМСЧ, которой заведует Степан Тюрин, оснащена самым современным оборудованием. На ее модернизацию было потрачено более 40 миллионов рублей, выделенных ММК в рамках стратегии развития клиники.