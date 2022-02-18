Главным внештатным специалистом Минздрава Челябинской области по клинической лабораторной диагностике назначен медик из Магнитогорска Степан Тюрин. Тюрин также заведует лабораторией магнитогорской Центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЦ), сообщает пресс-служба клиники.
Степану Георгиевичу всего 32 года. На данный момент он является самым молодым внештатным медицинским специалистом в области. И единственным, кто представляет в списке врачей-экспертов Магнитогорск.
«За два года, что я работаю в медсанчасти, к нам неоднократно приезжали комиссии из Минздрава и других ведомств. Они видели нашу лабораторию, видели изменения, которые произошли, высоко оценили работу коллектива. Мой предшественник покинул этот пост по собственному желанию, и эту должность предложили занять мне. Моя основная обязанность — курировать работу по клинико-лабораторной диагностике на территории области. В ближайшее время я планирую проехать по всем больницам области, познакомиться со специалистами, которые там работают, и узнать возможности каждой лаборатории», — заявил Степан Тюрин.
Кстати, лаборатория ЦКМСЧ, которой заведует Степан Тюрин, оснащена самым современным оборудованием. На ее модернизацию было потрачено более 40 миллионов рублей, выделенных ММК в рамках стратегии развития клиники.