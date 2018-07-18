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/ Главные вопросы о 54-ФЗ и ОФД: как не ошибиться и получить бонусы

Главные вопросы о 54-ФЗ и ОФД: как не ошибиться и получить бонусы

Все самое важное об онлайн-кассах рассказывает эксперт.
сегодня в 09:00
  |  Общество

Бизнес продолжает переход на онлайн-кассы и пытается разобраться в вопросах, связанных со штрафами за нарушения в сфере касс и работы с ОФД. На главные вопросы о 54-ФЗ отвечает Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД». 

1. Какими будут штрафы, если я не успел поставить онлайн-кассу вовремя? 

За отсутствие онлайн-кассы предприниматель отдаст государству часть выручки, которая была получена без кассы. Если нарушение произошло впервые, то ИП придется заплатить от 25% до 50%, но не менее 10 тысяч рублей. Организации при этом отдадут гораздо больше: от 75% до 100% и не менее 30 тысяч рублей. Второй раз придется хуже: если предприниматель продолжит работать без кассы и выручит порядка 1 миллиона рублей, то руководителю запретят занимать свою должность на срок до 2-х лет, а деятельность ИП или организации приостановят на срок до 90 дней. 

2. Как не ошибиться с выбором ОФД? 

Выбирать ОФД обязательно нужно из списка, представленного на сайте ФНС. На данный момент там указано 18 компаний. Есть официальный рейтинг ОФД. По сути, это и есть реальный лайфхак при выборе оператора. Рейтинг, подготовленный аналитическим подразделением Cnews, рассматривает ОФД по ряду критериев: масштаб бизнеса, гибкость тарифной линейки, возможности личного кабинета пользователя, удобство подачи отчетности, работу службы технической поддержки. Например, «Платформа ОФД», согласно официальному рейтингу CNews Analytics, занимает лидирующую позицию на рынке. 

3. Какие бонусы предоставляют операторы предпринимателям? 

Часть ОФД предоставляют предпринимателям скидки при подключении: например, оформив услуги «Платформа ОФД» до 31 июля, можно получить скидку в размере 25% на популярные тарифы. 

Однако более привлекательными бонусами для бизнеса становятся дополнительные сервисы в комплексе услуг ОФД. Это возможность мониторинга работы касс и фискальных накопителей, выгрузка различных прикладных отчетов, удобные для клиента варианты оплаты. 

Полезный функционал, доступный в личном кабинете ОФД, активно пополняется новыми инструментами. Например, в ЛК «Платформа ОФД» доступна товарная аналитика (помогает узнать, какой товар является наиболее популярным у покупателей, а какой, наоборот, «не идет»). Для рекламных целей работает сервис по брендированию электронных чеков, чтобы магазин или кафе могли размещать на чеках свой логотип, рассылать их под нужным брендом. 

Специально под разные потребности бизнеса открыт магазин приложений на базе ОФД. Сейчас в нем представлен, прежде всего, инструментарий для руководителей и бухгалтеров. Например, можно скачать сервисы, которые позволяют синхронизировать данные ОФД с программой 1С: Бухгалтерия. В результате такой интеграции можно автоматически сформировать бухгалтерский отчет, выгрузить информацию о финансовых операциях в торговой точке. Если раньше такие сервисы могли позволить себе только крупные гипермаркеты и сетевые компании, теперь они доступны и малому бизнесу. 

*Бренд «Платформа ОФД» представляет ООО «Эвотор ОФД», ОГРН 1 167 746 512 856, адрес: 119 048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1, сайт: platformaofd.ru.

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