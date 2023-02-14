Главную городскую елку Каслей вывезли на несанкционированную свалку

С дерева даже не сняли игрушки, сделанные местными детьми

Праздничная ель, которая украшала центр Каслей во время новогодних праздников, оказалась выброшенной на незаконную свалку. Лесную гостью обнаружили журналисты медиахолдинга «Первый областной» в Каслинском районе.

По словам корреспондента, «останки» от ели, а точнее спиленные ветки, обнаружили на территории несанкционированной свалки. Между ветками лежали игрушки, которые были сделаны детьми. Такое отношение к труду горожан назвали неуважительным, да и сами игрушки с мишурой могут нанести вред экологии.

«Никто не помнит главную городскую елку? Вот она. Что говорить про жителей, если городская администрация таким образом избавляется от мусора?», — говорит местная жительница.

ИА «Первое областное» связалось с главой Каслинского городского поселения Екатериной Васениной. Она отметила, что установкой и демонтажом главной городской ели занимался подрядчик. Градоначальница не смогла назвать исполнителя этих работ, как и причину, по которой лесная гостья оказалась на свалке.

«Не могу пока пояснить, я не в курсе ситуации. У нас городская свалка закрыта, и я туда не езжу каждый день», — заявила Екатерина Васенина в разговоре с корреспондентом информагентства.

По данным из СМИ, свалка действительно была закрыта еще в 2019 году, но мусор стали складировать прямо вдоль дороги, ведущей к бывшему полигону. Тогда был установлен факт нарушения придоохранного законодательства, и к делу подключилась прокуратура, потребовавшая от местных властей ликвидировать свалку.

ИА «Первое областное» запросило более подробную информацию об этой ситуации у местных властей. Ответ по этому поводу пообещали дать в ближайшее время.