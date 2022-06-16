Главная задача школы — привить любовь к знаниям, считает большинство челябинских родителей

Социологи выяснили, какие качества необходимо воспитывать в детях за партой, по мнению жителей города

Школа должна воспитывать в детях прежде всего любовь к знаниям и обучению, а также ответственность за свои слова и поступки. Такое мнение высказало большинство челябинцев в ходе опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Приуроченное к окончанию учебного года исследование показало, что первой по важности задачей школы жители Челябинска считают воспитание любви к знаниям и обучению. Такое мнение высказали около 58% опрошенных горожан. На втором месте (54%) — развитие ответственности, умения понимать последствия своих слов, решений, поступков и отвечать за них.

Около 30% челябинцев считают, что в школе дети должны научиться самоорганизации и планированию. Примерно в равной степени (порядка 20% голосов опрошенных) школа, по мнению жителей города, должна привить детям патриотизм (в том числе местный), независимость взглядов, умение грамотно общаться с людьми, а также уважение к старшим.

Такие качества и компетенции, как правовая и экономическая грамотность, целеустремленность, милосердие, сострадание, хорошие манеры и толерантность для школьников, по мнению челябинцев, факультативны: важными их считают от 7 до 14% опрошенных.

«Проведенное исследование продемонстрировало не только убежденность большинства родителей в том, что школа должна нести воспитательные функции, но и имеющуюся у значительной части родителей потребность в том, что в детях нужно воспитывать те качества, которые дадут им „дорогу в жизнь“, и те, что развивают в детях четкие нравственные установки», — отметили авторы исследования.

Социологи обратили внимание, что родители-женщины чаще ратуют за воспитание в детях любви к знаниям и самоорганизацию. А мужчины — за милосердие и сострадание, уважение к взрослым и независимость.