Главе Минпромторга РФ показали современные тренажеры в Челябинске

Это в том числе инклюзивное оборудование для людей с ОВЗ

Сегодня, 16 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в Челябинске осмотрели спортивное оборудование, которое производит южноуральская компания «Айрон Кинг». Это не только современные уличные тренажеры для проработки различных групп мышц, но и инклюзивные тренажеры линейки KINEO, которую предприятие запустило в 2023 году благодаря поддержке Минпромторга РФ, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Площадки с тренажерами, которые разработаны с учетом потребностей спортсменов и особенностей людей с ОВЗ, были установлены в Челябинске, Магнитогорске, Москве, Рязани и Туле в рамках проекта «Вызов» благотворительной программы ДоброFON. Всего в пяти городах работает 16 таких площадок.

Инклюзивные тренажеры из линейки KINEO очень востребованы: они установлены в реабилитационных центрах по всей стране.

Алексей Текслер подчеркнул, что сегодня тема производства адаптивных спортивных тренажеров очень актуальна. Также он сообщил Антону Алиханову о начале строительства в Челябинске центра адаптивных видов спорта.

«Все новые спортивные объекты, которые мы открываем, уже имеют современную, доступную среду. А объекты, построенные ранее, будут перепрофилированы, чтобы каждый из них отвечал задачам адаптивных видов спорта»,— отметил глава региона.

Напомним, в начале августа в Челябинске открыли инклюзивную площадку для занятий спортом. Участие в церемонии открытия принял известный фигурист Алексей Ягудин.