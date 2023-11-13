Главе корейской диаспоры в Челябинске вынесли приговор за нападение на человека с мачете

Юн Дя-Гир признан виновным в причинении умышленного вреда здоровью

Тракторозаводский районный суд Челябинска в понедельник, 13 ноября, огласил приговор главе корейской диаспоры на Южном Урале, который в ходе уличного конфликта ударил оппонента мачете, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в августе 2021 года: двое мужчин поскандалили из-за неправильно припаркованного автомобиля одного из них.

По версии следствия, Юн Дя-Гир в ходе конфликта из-за припаркованного автомобиля вытащил мачете и практически полностью разрубил оппоненту кисть, в результате чего конечность почти потеряла подвижность. Сам обвиняемый утверждал, что защищался.

Юн Дя-Гир признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен выплатить пострадавшему полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.