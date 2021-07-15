Глава Златоуста анонсировал дорожный ремонт с гарантией в четыре года

Максим Пекарский пообещал горожанам лично контролировать подрядчиков

Глава Златоуста Максим Пекарский опубликовал в соцсетях объявление, которое, по его мнению, «порадует каждого автомобилиста»: в городе стартует ремонт перегона между машиностроительным заводом и проспектом Гагарина.



«Дорога давно требует ремонта. На эти цели губернатором Алексеем Текслером специально выделены средства из областного бюджета — 62 млн рублей. В софинансировании участвует и город», — написал Пекарский на личной странице в «ВКонтакте».

По словам мэра, работы будут завершены уже в этом году. Сначала перегон фрезеруют, сняв пришедшие в негодность слои асфальта, будут уложены выравнивающий слой и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Пекарский обещает, что за работами будет вестись тщательный строительный контроль, дорога пройдет лабораторную проверку качества, гарантийный срок нового покрытия должен составить четыре года.

Напомним, в конце мая Максим Пекарский уже ловил местных подрядчиков на некачественном исполнении работ: на улице 5-й Нижне-Вокзальной дорожники нарушили геометрию полотна, создав «удобное» место для образования огромных луж на проезжей части, кроме того, качество и толщина верхнего слоя мэра не удовлетворили. Сам Пекарский в интервью Первому областному информагентству объяснял этот провал тем, что в последние несколько лет дорожные строители Златоуста привыкли работать без должного контроля со стороны предыдущей администрации.