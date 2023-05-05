Глава ВОЗ отменил режим чрезвычайной ситуации по COVID-19

Режим действовал во всем мире с 2020 года

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус завершил режим чрезвычайной ситуации по новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил сегодня, 5 мая, на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.

Однако странам все же рекомендовано сохранять бдительность, поскольку коронавирус продолжает циркулировать и видоизменяться. А значит, новые вспышки заболеваний не исключены.

«Этот вирус находится здесь, чтобы остаться. Он все еще убивает и все еще видоизменяется. Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески случаев заболевания и смертности», — отметил Гебрейесус.

Напомним, что в Челябинской области с начала пандемии зарегистрировано более 412 тысяч случаев заражения. Еженедельно COVID-19 в регионе заражается не менее 600 человек.