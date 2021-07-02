Глава Верхнего Уфалея на год перенес празднование юбилея города

260-летие города не будут отмечать из‑за коронавируса

Глава Верхнего Уфалея Сергей Тарасов отменил все массовые мероприятия, запланированные в городе с 1 июля по 31 августа. В числе прочих под временный запрет попало празднование юбилея: 17 июля уфалейцы намеревались отметить 260-летие родного города, сообщает пресс-служба администрации. Причина отмены — резко увеличившееся число заболевших коронавирусом.



По данным пресс-службы, в мае лишь 23 жителя Верхнего Уфалея подхватили COVID-19. В июне же было выявлено 62 новых случая заболевания, причем только за 25—29 число медики зафиксировали 17 заражений. На сегодня болеют 49 уфалейцев, у 22 из них врачи констатируют пневмонию.

Между тем 17 июля, в День металлурга, город готовился отметить свое 260-летие. Однако все массовые мероприятия были перенесены: юбилей, согласно постановлению мэра, город отпразднует уже в следующем году. Исключение сделано для мероприятий на открытом воздухе с числом участников не более ста человек, в помещениях разрешено собираться не более чем 50 гражданам одновременно.

«Для меня это непростое решение. Многие уфалейцы искренне ждали этого праздника, а оргкомитет проделал огромную работу по подготовке к нему. Но никакие концерты, праздничные мероприятия и спортивные соревнования не могут быть важнее жизни и здоровья людей», — объяснил свои действия Сергей Тарасов.

Администрация Верхнего Уфалея также возобновила ежедневные проверки соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Инспекторы уделяют особое внимание общественному транспорту и торговым точкам. Кроме того, в городе продолжают действовать выездные пункты вакцинации.