Глава Троицка съездил на место предполагаемого источника загрязнения воды в реке Уй

Городская администрация готовит обращения в ряд надзорных органов

Накануне, 2 ноября, глава Троицка Александр Виноградов обратился в природоохранную прокуратуру области и региональное Минэкологии с просьбой установить источник загрязнения реки и принять соответствующие меры. Также мэр готовит обращения в ряд надзорных органов, сообщили в пресс-службе администрации Троицка.

«Ранее в социальных сетях появились жалобы жителей на мор рыбы в реке Троицкого района. Многие высказывают мнение, что выбросы с предприятия, находящегося неподалеку от реки, стали причиной ее загрязнения, а затем и реки Уй. Тем не менее отметим, что официально причина еще не установлена. Глава города обратился в природоохранную прокуратуру Челябинской области и в министерство экологии региона с просьбой установить источник загрязнения реки Уй и принять соответствующие меры реагирования. Также администрация города готовит обращения в прокуратуры Троицка, Троицкого района, Россельхознадзор и Росприроднадзор»,— сообщили в мэрии.

Также в городской администрации уточнили, что благодаря оперативным действиям — отключению воды, промывке и обеззараживанию горводоканала — удалось не допустить превышения аммиака в сети водоснабжения и, несмотря на появившийся запах, водопроводная вода соответствует нормам.

«До стабилизации ситуации рекомендуем употреблять воду в кипяченом виде»,— сказали в мэрии Троицка.

Напомним, 1 ноября в Троицке обнаружено повышение показателей аммиака в реке Уй. Из-за этого в городе объявлен режим повышенной готовности, а для 73 тысяч жителей отключили систему водоснабжения и организовали подвоз питьевой воды. Прокуратура области организовала проверку. Днем 2 ноября водоснабжение запустили, однако жители продолжают жаловаться на неприятный запах.